«Не бойтесь трудностей и новых областей». Итоги первой сессии программы «Кому не все равно»

В начале 2020 года «Норникель» объявил о запуске новой корпоративной программы «Кому не все равно», созданной для тех, кто не ограничивает свое участие в жизни компании только функциональными обязанностями.

11 июня в формате видеоконференции состоялась первая сессия, участниками которой стали 242 человека. Среди них работники Мурманского транспортного филиала, Заполярного филиала из Норильска, а также сотрудники Кольской ГМК, на площадке которой и стартовала программа.

«Здорово, что мы с вами стали пилотным подразделением, где будут внедряться новые подходы», — отметил в приветственном слове генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. «Признаюсь честно, количество участников стало для меня, с одной стороны, удивлением, а с другой — вздохом облегчения, что в компании есть люди, которым небезразлично, что будет с компанией сегодня и каким путем она пойдет завтра».

Участники проекта имеют разный возраст, пол и сферу работы. Это молодые специалисты, и заслуженные работники предприятий, машинисты и менеджеры. Но всех их объединяет желание действовать.

«Хочу отметить, что речь в этой программе идет не столько об инициативных людях, сколько об инициативных профессионалах. Это большая разница», — сказала Елена Савицская, вице-президент — руководитель аппарата «Норникеля». «Мы рассчитываем на то, что со своим неравнодушием и профессиональным подходом вы увидите в сложных процессах нашей компании новые возможности, которые помогут нам преумножить то, что уже есть».

Кроме того, программа «Кому не все равно» предусматривает обучение, стажировки и привлечение внешней и внутренней экспертизы.

Первым спикером программы стал президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Он поделился с участниками богатым жизненным опытом, рассказал о карьерном пути, а также описал свое отношении к инженерной профессии с помощью узнаваемых смайликов.

В завершении своего выступления Сергей Кравченко подчеркнул: «Сегодняшний мир — это мир без границ. Нам могут запретить летать, но не запретить общаться. Любовь, любопытство. Культура командной работы — основа быстрого успеха. Не бойтесь трудностей и новых областей, будьте в душе антрепренерами. Тогда вы сможете стать авторами больших изменений и в своей компании, и в своей жизни. Это важно не только для работодателей, но и для наших детей. Инженер будущего — это тот, кому не все равно».

По задумке авторов, новая программа должна создать благоприятную среду для тех, кто хочет реализовывать идеи по улучшению производственных и административных процессов, а также призвана активизировать обмен знаниями и умениями.

«Я хочу пожелать вам драйва», — обратился к участникам «Кому не все равно» Евгений Борзенко. «Чтобы все неравнодушные оказались упорными, настойчивыми и дошли до победы в программе. Я буду лично встречаться со многими из вас и собираюсь активно внедрять в компании все ваши разумные мысли».

Стоит отметить, что участие в программе добровольное. Самые активные и заинтересованные участники станут ядром команд поддержки изменений. А в сентябре их проекты представят экспертному совету.