Не боялся принимать волевые решения. Новокуйбышевск шокировал суицид экс-мэра

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покончивший с собой 24 сентября, отличался высоким профессионализмом и смог решить проблемы в городе, которые оставались нетронутыми несколько лет. Такое мнение о скончавшемся выразили те, кто работал с ним.

«Он (Фомин — прим. ред.) пообещал построить пожарное депо в поселке Маяк, новое. Пообещал дать туда финансирование и его волевое решение было, чтобы новое пожарное депо в Гранном, которое уже построили, передали в нашу службу. Вот за это мы, спасатели, ему больше всего признательны. При нем был куплен новый спасательный автомобиль», — рассказал начальник пожарной службы Новокуйбышевска Андрей Пожидаев.

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По его словам, сейчас в городе ходит много слухов о причинах гибели Фомина. Пожидаев заявил, что для всех, кто работал с бывшим мэром, от его решение стало шоком.

«Боролся за свое здоровье, сколько денег было потрачено. Для нас это было шоком. Человек, который борется за свое здоровье. Тратит нервы и силы, средства, и вдруг такое… Странно», — заметил Пожидаев.

По его словам, у Фомина было большое влияние в городе и стабильное финансовое положение, так что его отставка не должна была сыграть большой роли.

У меня лично к нему отношение только хорошее. Потому что [в ответ на] те проблемы, которые у нас не решались годами, он принял несколько волевых решений на благо жителей. Только спасибо сказать Андрей Пожидаев.

Раненого Фомина нашли в его собственном доме в Гранном во вторник, 24 сентября. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, во время операции он скончался.

Фомин был мэром Новокуйбышевска с декабря 2018 года. Несколько дней назад он написал заявление об уходе.