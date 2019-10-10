«Не бил вас никто? А я буду!» Учителя ОБЖ в тюменской школе отстранили за уроки с драками и матом

В Тюменской области учителя ОБЖ отстранили после того, как он довольно эмоционально объяснил школьникам, что они не особенные, а просто давно не получали. Мужчина стал учителем в сентябре.

Сейчас в соцсетях распространяется видео, снятое учениками боровской школы № 2 на уроке ОБЖ. Неизвестно, с чего начался конфликт, но на кадры попал момент, когда учитель ОБЖ уже хватает детей, толкает, кричит и ругается матом.

«Кто из нас особенный, ты особенный, что ль? Или ты особенный? Не бил вас никто? А я буду», — кричит учитель на видео и хватает по очереди несколько детей. Слышно, что некоторые из них не понимают, что стало причиной такого скандала.

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Причем мнения в соцсетях разделились. Кто-то отметил, что ученики сами довели учителя. Сейчас в учебном учреждении проводится проверка, в ней участвует в том числе прокуратура. На сайте ведомства отмечается, что в ходе проверки действиям учителя и администрации образовательного учреждения будет дана оценка.

«Это недопустимо для педагога. На данный момент проводится всестороннее расследование инцидента. Решение будет принято после. С детьми, оказавшимися вовлеченными в произошедшее, будет работать педагог-психолог. Учитель ОБЖ отстранен от работы на время расследования», — сообщили в пресс-службе управления Тюменского района 72.ru.

В администрации Тюменского района добавили, что им известно об этом случае. Ее сотрудники сообщили, что проверкой занимается специальная комиссия.

При этом ученики школы № 2 рассказали, что класс, с которым так эмоционально разбирался педагог, не отличается хорошим поведением. Они добавили, что у них нет замечаний к учителю, и выразили сожаление, если его после этого инцидента уволят.