Минпросвещения призвало не баловать детей-сирот подарками

Детям-сиротам не стоит дарить подарки или организовывать для них какие-либо зрелищные мероприятия. В Минпросвещения считают, что это нанесет такому ребенку только вред: у него сформируется неверная картина о мире.

Ведомство вместе с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» разработало документ о волонтерской работе с сиротами, сообщила газета «Известия». Он рассчитан на аудиторию представителей общественных, государственных, муниципальных и частных организаций, имеющих отношение к указанной сфере деятельности.

«Проекты, направленные на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подарками, дорогими вещами, <...> наносят скорее вред, чем пользу», — заметили в Минпросвещения.

В министерстве считают, что из-за такого подхода у ребенка может сформироваться «иждивенческая модель поведения». И мир за воротами детдома он начнет представлять только как пространство развлечений и материальных благ. При этом никаких изменений в жизнь сироты подобные подарки не вносят: не развивают самостоятельность, не помогают быстрее социально адаптироваться и не решают имеющиеся проблемы в целом.

Одна из авторов материалов, психолог проекта «Быть рядом» Анна Серкина напомнила, что подарки нужны не всем детям. Некоторым, например, требуется лечение.

«Еще один неочевидный пример: качество жизни ребенка повысится, если работающие с ним педагоги пройдут специальное обучение», — заметила Серкина.

Специалист считает неестественным процессом получение подарков от незнакомых людей — в обычной жизни такого попросту нет. Детдомовцу будет нелегко лишиться подобных преимуществ при выходе во взрослый мир. Психолог посоветовала заранее уточнять, что может быть полезно воспитанникам детдомов.

В Минпросвещения заметили, что запретов на подарки нет. Но они не должны подменять те меры поддержки, которые необходимы для оставшихся без опеки и внимания родителей детей. Политика государства в этой сфере в первую очередь опирается на поиск ребенку новой семьи, его воспитание и образование, непрерывную поддержку и образование.

Некоторые эксперты не согласны с позицией министерства. Они подчеркнули, что подарок как знак внимания может, наоборот, улучшить процесс социализации.