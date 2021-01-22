НДС для ресторанного бизнеса предложили отменить или снизить

Московские власти обратились к правительству с предложением поддержать ресторанный бизнес в трудные времена и снизить или вообще отменить для него НДС. Эту идею поддержало Минэкономразвития.

«Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что из-за ковидных ограничений ресторанный бизнес сейчас переживает тяжелые времена и входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей.

В последнее время эпидемическая ситуация в Москве начала стабилизироваться. Столичные власти решили с 22 января отменить некоторые ограничения, однако общепит в городе продолжит работать в прежнем режиме.

Сегодня в Москве откроют музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, а в театры и кино будут пускать больше людей.