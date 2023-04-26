Общество 26 апреля 2023, 16:02 НДФЛ захотели ввести для успешных грибников в России Депутат Госдумы Марков предложил вести НДФЛ для сборщиков грибов, ягод и трав Pxhere

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Успешных сборщиков ягод, грибов и трав могут обложить налогом. Мера затронет тех, чей годовой доход от подобной деятельности превышает 2,4 миллиона рублей. С предложением ввести НДФЛ выступил зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков, сообщила «Российская газета».

Ограничений для сбора ягод, грибов и трав сейчас в стране нет. Однако речь идет о тех случаях, когда люди делают это для себя.

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«У нас на сегодняшний день есть некая неурегулированность, связанная с тем, что люди, которые неоднократно собирают и сдают дикоросы, сталкиваются с тем, что их деятельность налоговую признают предпринимательской. Мы эту коллизию хотим снять, при этом установить предел таких сделок», — заявил Марков.

Предел позаимствовали из закона о самозанятых. Проект направили на рассмотрение правительства. Идею парламентария уже раскритиковал председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. По его словам, налоги для сборщиков не надо вводить.

«Нельзя их лишать возможности жить дарами леса», — подчеркнул Морозов.

По его мнению, собирательство в данном случае — «это не роскошь, а способ выжить».

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко в беседе с «360» заявил, что не видит экономического смысла во введении налога на доходы физических лиц в отношении сборщиков грибов и ягод.

По его словам, многие собирают лесные дары для собственного пользования или в качестве подарков родственникам. Введение налога может многих напугать, и некоторые откажутся от похода в леса. Эксперт также вступился за частников, которые продают ягоды и грибы.

«Все лесные ресурсы могут распределяться. К примеру, всем мы летом встречаем людей, которые продают клюкву. Многие из нас не имеют навыка собирать эту полезную ягоду на болотах, поэтому она перераспределяется вот таким образом», — заявил Рыбальченко.

Он добавил, что вознаграждение за такой труд — это хорошо и правильно. Но с точки зрения экономики и обложения такого дохода налогом — нет.