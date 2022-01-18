НДФЛ от сдачи вторсырья хотят отменить в России

Доходы физических лиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ, сообщила газета «Известия». Это предполагает новая версия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс. Минпромторг уже разослал ее бизнесу для обсуждения.

В пояснительной записке к документу указано, что под отходами в законопроекте признаются образующиеся у физлиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, а также отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, которые утратили потребительские свойства.

Как предполагала предыдущая версия законопроекта, от НДФЛ будут освобождены только суммы до четырех тысяч рублей. Это положение теперь осталось только для лома и отходов черных и цветных металлов.

В Минфине изданию сообщили, что сейчас физлица освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже отходов, которые находятся в их собственности более трех лет. При сдаче вторсырья, которое находится в собственности меньше указанного времени, люди имеют право на налоговый вычет 250 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что с начала 2022 года заполнять налоговые декларации на доходы до этой суммы не нужно.

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