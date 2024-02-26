Общество 26 февраля 2024, 11:51 НБКИ: средний размер автокредита в январе составил 1,49 млн рублей

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В январе 2024-го средний размер кредита на новые машины и автомобили с пробегом составил 1,49 миллиона рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 26,1%.

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Согласно сведениям организации, самый большой средний размер выданных автокредитов среди лидеров данного сегмента зафиксировали в Москве. В топ-5 также попали Подмосковье, Санкт-Петербург, ХМАО и Ленобласть.