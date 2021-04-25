Назвавший подставным бой сына Кадырова заявил, что его слова исказили

Руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков заявил, что СМИ неправильно передали его слова про бой сына Рамзана Кадырова Адама. Он отметил, что не называл сражение с Асланом Биттировым подставным.

Об этом Нажмудин Бербеков написал в своем Instagram.

«Это был любительский бой, где они оба показали хорошее мастерство. Но в спорте всегда бывает победитель и проигравший, это детский спорт, в конце-то концов! Ни о каком „подставном“ бое и речи быть не может», — отметил он.

Бербеков пожелал тем, кто исказил его слова, найти совесть. Кроме того, он заявил, что с нетерпением ждет реванша встречи спортсменов. Там он хочет лично выступить секундантом Аслана Биттирова.

Бербеков также подчеркнул, что разберется, по какой причине синий угол выбросил полотенце и признал поражение. Однако он подчеркнул, что уверен — «юному и зрелищному боксеру» Адаму не нужна такая победа.

Ранее пользователи Сети возмутились роликом с турнира «Время легенд 6» в Грозном. На кадрах Адам Кадыров с противником обменивались ударами, однако в какой-то момент судья развел их и начал отсчитывать кабардинцу нокдаун. При этом Биттиров крепко стоял на ногах.

В результате Кадыров-младший победил, а пользователи раскритиковали его за нечестный бой и призвали провести реванш. Юный боксер согласился.