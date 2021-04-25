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    25 апреля 2021, 16:55

    Назвавший подставным бой сына Кадырова заявил, что его слова исказили

    Нина Петлинова

    Руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков заявил, что СМИ неправильно передали его слова про бой сына Рамзана Кадырова Адама. Он отметил, что не называл сражение с Асланом Биттировым подставным.

    Об этом Нажмудин Бербеков написал в своем Instagram.

    «Это был любительский бой, где они оба показали хорошее мастерство. Но в спорте всегда бывает победитель и проигравший, это детский спорт, в конце-то концов! Ни о каком „подставном“ бое и речи быть не может», — отметил он.

    Бербеков пожелал тем, кто исказил его слова, найти совесть. Кроме того, он заявил, что с нетерпением ждет реванша встречи спортсменов. Там он хочет лично выступить секундантом Аслана Биттирова.

    Бербеков также подчеркнул, что разберется, по какой причине синий угол выбросил полотенце и признал поражение. Однако он подчеркнул, что уверен — «юному и зрелищному боксеру» Адаму не нужна такая победа.

    Ранее пользователи Сети возмутились роликом с турнира «Время легенд 6» в Грозном. На кадрах Адам Кадыров с противником обменивались ударами, однако в какой-то момент судья развел их и начал отсчитывать кабардинцу нокдаун. При этом Биттиров крепко стоял на ногах.

    В результате Кадыров-младший победил, а пользователи раскритиковали его за нечестный бой и призвали провести реванш. Юный боксер согласился.