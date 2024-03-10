Общество 10 марта 2024, 00:34 Назвавший контрактников «бомжами» депутат вернулся из зоны СВО Нелестно отозвавшийся о контрактниках депутат Дюков вернулся из зоны СВО РИА «Новости»

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Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который нелестно отозвался о военнослужащих по контракту, вернулся из зоны специальной операции. Об этом парламентарий сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Дюков посещал зону СВО в гуманитарных целях.

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«Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал депутат.

Скандал с политиком произошел в середине февраля. На заседании комиссии по местному самоуправлению Дюков заявил, что за последний год в контрактники попали в основном «бомжи, бичи, зэки, алкоголики и так далее». После этого его исключили из состава «Единой России».

Депутат от КПРФ Игорь Гринев в 2022 году оскорбил Дюкова и заявил, что у коллеги «легкая энцефалопатия». Тот не остался в долгу и предложил выяснить отношения.