Назвавшая людей «прочим сбродом» министр туризма Камчатки покинула свой пост

Министр по туризму Камчатского края Наталья Максименко, прославившаяся после скандальных постов в соцсетях, покинула свой пост. На этом месте ее сменил бизнесмен Владимир Русанов.

Информация об этом появилась на сайте правительства региона. Официально причина увольнения Максименко не сообщается. Но причиной мог стать выговор от губернатора Владимира Солодова.

Замечание последовало не из-за постов в соцсетях, а из-за уголовного дела о присвоении денежных средств, которое возбудили в отношении руководителя подведомственного минтуризму учреждения, сообщило РИА «Новости».

В начале января Максименко опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Новое место работы или планы на будущее Максименко пока неизвестны. Ими она в соцсетях еще не поделилась.

Новый министр туризма Камчатки Владимир Русанов последние девять лет возглавлял Камчатский выставочно-инвестиционный центр.