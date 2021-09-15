Названы знаки зодиака, предрасположенные к алкоголизму

Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть предрасположенность к алкоголизму. Утро.ру рассказало, каким знакам следует быть осторожнее с употреблением горячительных напитков.

Первыми в списке оказываются скорпионы. Снаружи сильные и волевые, внутри представители этого знака часто являются ранимыми и тонкими людьми. Не желая открываться и делиться с окружающими своими переживаниями, скорпионы часто пытаются утопить свои печали в алкоголе, что может привести к разрушительным последствиям.

Рыбы тоже имеют склонность к излишнему употреблению. У этого знака всегда много переживаний, тяжелых мыслей и неразрешенных проблем, справляться с которыми рыбы часто решают с помощью алкоголя.

Энергичные близнецы всегда отличаются живостью и активностью, поэтому определить, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения, не всегда возможно. Часто алкоголь раскрепощает представителей этого знака, избавляя их от гнета общественного мнения. Чтобы не столкнуться с зависимостью, неиссякаемую энергию близнецам нужно направлять в другое русло.