Названы выплаты, которые полагаются наследникам кроме наследства

После смерти человека его близкие могут не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего.

«По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги, умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию», — рассказал доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова в беседе с агентством «Прайм».

Прежде всего, это касается трудовой и накопительной пенсии, которую покойный успел заработать.

Как отметила Филиппова, правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений.

Как единовременные, так и ежемесячные страховые выплаты полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата назначается в размере одного миллиона рублей, она делится между всеми получателями. Ежемесячные выплаты назначаются в зависимости от заработка покойного.

Некоторые категории пенсионеров имеют право сразу на две выплаты. Например, россияне могут получать пенсию по инвалидности и по старости. Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова пояснила, что в случае с бывшими силовиками возможность получать две выплаты распространяется на тех, кто заработал пенсию по выслуге лет.