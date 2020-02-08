Названы время и место прощания с депутатом Хайруллиным

Церемония прощания с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным пройдет 8 февраля в Казани.

«Церемония прощания состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнется в 11:00», — указал вечером, 7 февраля, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин в Instagram.

Помимо этого Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким депутата, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при крушении вертолета.

Коллеги Хайруллина предлагают посмертно наградить его за его работу в Татарстане, благодаря которой в регионе появилось много новых социальных объектов. Депутат был членом «Единой России». В Думе он был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.

Ранее сообщалось, что Айрат Хайруллин разбился на вертолете, который направлялся из Левашево в Матюшино. Пилот и помощник депутата были госпитализированы.