Названы вредные привычки, повышающие риск ранней смерти

Глава Управления по вопросам курения и здоровья США Тим Макафи заявил, что курение сокращает жизнь примерно на 12 лет. Об этом написало издание «Профиль».

Помимо курения, на продолжительность жизни напрямую влияет неправильное питание. По словам американских медиков, полуфабрикаты в рационе могут привести к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщило ИА Nation News.

Как рассказала психолог Мишель Дреруп, преждевременную смерть может спровоцировать злоупотребление алкоголем и несоблюдение режима отдыха и сна.