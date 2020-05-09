    09 мая 2020, 20:30

    Названы возможные сроки открытия магазинов одежды в России

    Алена Макаренко

    Магазины одежды и обуви, закрытые из-за коронавируса, вскоре смогут снова открыть двери. Это случится на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
    Названы возможные сроки открытия магазинов одежды в России

    «На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — приводит слова специалиста сайт стопкоронавирус.рф.

    В торговых точках должно быть сделано все, чтобы посетители соблюдали положенную дистанцию 1,5–2 метра.

    Магазины одежды закрыты с 28 марта, когда был введен режим самоизоляции.

    На первом этапе снятия ограничений россиянам разрешат одиночные прогулки и прогулки с детьми, занятия спортом на специализированных площадках. Точные даты Роспотребнадзор пока не называет, в каждом регионе власти будут решать этот вопрос самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

    В Москве и области режим самоизоляции продлен до конца 31 мая включительно.