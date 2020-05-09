Названы возможные сроки открытия магазинов одежды в России

Магазины одежды и обуви, закрытые из-за коронавируса, вскоре смогут снова открыть двери. Это случится на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — приводит слова специалиста сайт стопкоронавирус.рф.

В торговых точках должно быть сделано все, чтобы посетители соблюдали положенную дистанцию 1,5–2 метра.

Магазины одежды закрыты с 28 марта, когда был введен режим самоизоляции.

На первом этапе снятия ограничений россиянам разрешат одиночные прогулки и прогулки с детьми, занятия спортом на специализированных площадках. Точные даты Роспотребнадзор пока не называет, в каждом регионе власти будут решать этот вопрос самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

В Москве и области режим самоизоляции продлен до конца 31 мая включительно.