  • Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России

    15 октября 2019, 14:56

    Андрей Иванов

    Россиянам могут начать выдавать электронные паспорта с 1 марта 2020 года. Эксперимент пройдет в Москве. Составленный Минкомсвязью документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
    Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России

    Согласно проекту, проведение эксперимента поручат Кабмину, правительству Москвы и МВД.

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    Электронный паспорт будет представлять собой некий материальный носитель со специальным чипом, который будет работать в связке с мобильным приложением.

    Получить электронный паспорт можно будет в московских многофункциональных центрах.

    Минкомсвязь планирует, что после получения электронного паспорта россияне, которые примут участие в этом эксперименте, смогут получить ряд государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

    Эксперимент будет проводиться в два этапа: в марте выпустят только мобильное приложение, которое свяжут с паспортными данными; а в июле уже сам чип и приложение, связанное с ним.

    Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году.