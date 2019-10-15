Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России

Согласно проекту, проведение эксперимента поручат Кабмину, правительству Москвы и МВД.

Электронный паспорт назвали опасным Подробнее

Электронный паспорт будет представлять собой некий материальный носитель со специальным чипом, который будет работать в связке с мобильным приложением.

Получить электронный паспорт можно будет в московских многофункциональных центрах.

Минкомсвязь планирует, что после получения электронного паспорта россияне, которые примут участие в этом эксперименте, смогут получить ряд государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

Эксперимент будет проводиться в два этапа: в марте выпустят только мобильное приложение, которое свяжут с паспортными данными; а в июле уже сам чип и приложение, связанное с ним.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году.