Общество 24 апреля 2023, 23:37 Названы возможные последствия повышения НДФЛ до 30% для уехавших россиян Аналитик Адаминов назвал повышение НДФЛ до 30% для уехавших россиян избыточной мерой Pxhere

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Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адаминов счел избыточной мерой повышение НДФЛ до 30% для уехавших россиян. Это приведет к уходу налогоплательщиков в серую зону, отметил он в разговоре с RuNews.

Аналитик объяснил, что если у нас двойное налогообложение с той страной, где работает человек, не действует, но он платит налоги дважды.

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«Это не очень хорошая история, которая будет провоцировать отказ от гражданства», — пояснил Адаминов.

По его словам, много смешанных семей, которые всю жизнь работают таким образом, и это не связано с политической обстановкой.

«Это может быть лояльная аудитория, которая приняла российское гражданство, потому что были налоговые соображения, но тогда они от него откажутся», — сказал аналитик.

Повышение НДФЛ, по мнению Адаминова, спровоцирует уход в серую зону, криптовалюту. Особенно это относится к IT-специалистам или услугам, новой экономики.

Пресс-служба Минфина ранее пояснила, что законопроект об увеличении НДФЛ на 30% для сотрудников, работающих дистанционно за границей, не коснется тех, кто заключил трудовой договор. Также в министерстве отметили, что законопроект сейчас еще дорабатывается на площадке правительства.