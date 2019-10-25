Названы востребованные профессии сейчас и в ближайшем будущем

Депутат Госдумы заявил о скором исчезновении ряда профессий Подробнее

В России точно не исчезнут массовые профессии. Среди них бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант и бармен. Востребованными останутся и дефицитные профессии, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Помимо этого существуют ключевые профессии, без представителей которых предприятия не смогли бы работать. Поэтому в ближайшем будущем работодатели все также будут искать профессионалов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.

Технологический прогресс принес новые профессии, которые важны сейчас. С недавних пор нужны специалисты в области новой производственной и строительной техники.

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Кроме того, популярностью пользуются уникальные профессии, необходимые для работы с определенными технологиями. Они нужны только в некий промежуток времени — пока эти технологии применяются. Здесь в пример можно привести вакансии в сфере нанотехнологической индустрии.

Все вышеперечисленные профессии не исчезнут в ближайшем будущем, отметила эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина.

«Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за три-шесть лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли», — рассказала она.

Однако профессии могут время от времени изменяться, из-за чего сотруднику придется осваивать новые задачи.