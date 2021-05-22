Названы востребованные профессии будущего

Профессиями будущего в России в первую очередь станут айтишники и инженеры. Таким мнением поделилась зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

«Это, прежде всего, айтишники, инженеры. Во-вторых, радиоэлектронщики. Также сегодня активно внедряется роботехника на наших предприятиях. Обслуживающий персонал для нее будет востребован, например, будут же у нас беспилотные поезда в метро, которые требуют обслуживания», — рассказала она Ura.ru.

Кабанова добавила, что будут нужны не машинисты, а обслуживающие специалисты. Она отметила, что также будет важна профессия строитель. По ее мнению, в России есть острая нехватка этих специалистов. И сейчас никто их не готовит ни на начальном уровне, ни на высшем.

«В институты ребята поступают, но все равно специалистов не хватает, как говорят, это вечная профессия — строитель. Она, конечно, тоже будет востребована», — сказала парламентарий.

Кабанова также рассказала, что для IT-специалистов российские работодатели уже начали создавать комфортные условия и предлагать достойную зарплату.