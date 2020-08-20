Названы вопросы, которые чаще всего задают на собеседованиях

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, что чаще всего спрашивают работодатели на собеседованиях. На первом месте оказался вопрос об опыте работы потенциального сотрудника.

Вопрос об опыте работы задают 14% опрошенных работодателей, пишет RT со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob. Вторую строчку занимают вопросы о причинах ухода с предыдущей должности и личных достижениях. Об этом спрашивают 6% респондентов.

Личные достоинства и недостатки интересуют 5% работодателей, а 4% задают вопрос о мечтах и целях. Про желаемый уровень зарплаты, идеальную работу и выбор конкретной компании начинают говорить 4% опрошенных представителей компаний.

В списке впервые появился вопрос о перечислении любимых и нелюбимых обязанностей. Об этом спрашивают 3% работодателей. Столько же интересуются ожиданиями потенциального работника и его рассказом о себе. Еще 2% опрошенных просят продемонстрировать свои умения в сложной ситуации и рассказать о хобби.

Всего в исследовании участвовали сотрудники 500 компаний, работающих в разных регионах России.