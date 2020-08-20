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    20 августа 2020, 10:50

    Названы вопросы, которые чаще всего задают на собеседованиях

    Дарья Бунякова

    Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, что чаще всего спрашивают работодатели на собеседованиях. На первом месте оказался вопрос об опыте работы потенциального сотрудника.
    Названы вопросы, которые чаще всего задают на собеседованиях

    Вопрос об опыте работы задают 14% опрошенных работодателей, пишет RT со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob. Вторую строчку занимают вопросы о причинах ухода с предыдущей должности и личных достижениях. Об этом спрашивают 6% респондентов.

    Личные достоинства и недостатки интересуют 5% работодателей, а 4% задают вопрос о мечтах и целях. Про желаемый уровень зарплаты, идеальную работу и выбор конкретной компании начинают говорить 4% опрошенных представителей компаний.

    В списке впервые появился вопрос о перечислении любимых и нелюбимых обязанностей. Об этом спрашивают 3% работодателей. Столько же интересуются ожиданиями потенциального работника и его рассказом о себе. Еще 2% опрошенных просят продемонстрировать свои умения в сложной ситуации и рассказать о хобби.

    Всего в исследовании участвовали сотрудники 500 компаний, работающих в разных регионах России.

    Новости SMI.FM