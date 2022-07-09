Названы вещи, которые чаще всего забывают в такси в Подмосковье

Минтранс назвал вещи, которые клиенты такси в Подмосковье чаще всего забывают после поездки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Около 40% приходится на одежду: шапки, зонты, перчатки, шарфы. Еще 30% — смартфоны, это обычно происходит в выходные. В 20% случаев забывают документы и сумки.

Выяснилось, что самые рассеянные клиенты — это люди от 25 до 35 лет. За полгода в такси забыли около тысячи разных вещей.

Бывают и необычные ситуации. Например, в одной из машин клиент забыл клетку с попугаем. На связь он не вышел, поэтому водитель оставил питомца себе.

Еще у одного таксиста в машине остались дорогая женская шуба и бензопила. Также была ситуация, в которой отец не взял ботинки маленького сына, которого держал на руках.