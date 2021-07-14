Названы важные критерии поиска работы среди россиян

Аналитики сервиса сервис «Работа.ру» провели исследование, в котором выяснили, какие факторы влияют на поиск вакансий среди российских граждан. Об этом написал RT.

Первое, на что обращают внимание россияне, это график работы. Так ответили более 66% опрошенных. Чуть меньше респондентов — 55%, сказали, что важным условием при поиске новой работы является ее близость к дому. О том, надежная ли компания, важно для 41% участников исследования.

Для 37% важным фактором является карьерный рост, а 32% перед тем, как выходить на новую работу, обращают внимание на отзывы предыдущих сотрудников.

Помимо факторов поиска, аналитики задавали вопрос о том, как часто россияне меняют работу. Выяснилось, что 34% довольны своим местом и уходить на другое не собираются. Всего 15% ответили, что стараются раз в три года менять компанию, а 14% меняют работу один раз за год. Только 4% респондентов прыгают с места на место, не проработав в компании даже года.