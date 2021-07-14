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    14 июля 2021, 10:32

    Названы важные критерии поиска работы среди россиян

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики сервиса сервис «Работа.ру» провели исследование, в котором выяснили, какие факторы влияют на поиск вакансий среди российских граждан. Об этом написал RT.

    Названы важные критерии поиска работы среди россиян

    Первое, на что обращают внимание россияне, это график работы. Так ответили более 66% опрошенных. Чуть меньше респондентов — 55%, сказали, что важным условием при поиске новой работы является ее близость к дому. О том, надежная ли компания, важно для 41% участников исследования.

    Для 37% важным фактором является карьерный рост, а 32% перед тем, как выходить на новую работу, обращают внимание на отзывы предыдущих сотрудников.

    Помимо факторов поиска, аналитики задавали вопрос о том, как часто россияне меняют работу. Выяснилось, что 34% довольны своим местом и уходить на другое не собираются. Всего 15% ответили, что стараются раз в три года менять компанию, а 14% меняют работу один раз за год. Только 4% респондентов прыгают с места на место, не проработав в компании даже года.