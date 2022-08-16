Названы важные критерии для арендаторов квартир

Сервис «Яндекс Аренда» провел исследование и выяснил, какие запросы популярнее всего у тех, кто ищет квартиру для съема. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Дни.ру», большинство пользователей ориентируются на цену. Они используют фильтр «максимальная цена», чтобы найти жилье под свой бюджет.

Чаще всего ищут обустроенную квартиру, в которой есть необходимые мебель и бытовая техника. Играет роль и удаленность жилья от метро, варианты недалеко от станций пользуются большей популярностью.

Охотнее всего снимают однокомнатные квартиры. Потом идут студии и двухкомнатные. Трехкомнатные в аренду ищут редко.