Названы варианты подработки, подходящие людям без опыта

Подработка — хороший способ повысить свой доход, не тратя много времени. Специалисты сервиса СберУслуги рассказали «Газете.ru», для какой подработки не требуется специального опыта.

Например, можно наняться няней или сиделкой. Чтобы присматривать за детьми, достаточно будет опыта воспитания собственного ребенка. А для пожилых людей часто ищут не сиделку с медицинским образованием, а просто компаньона и помощника по хозяйству.

Также есть множество вариантов подработки на один раз: например, уборка квартир.

«Услуги по уборке квартир пользуются повышенным спросом в преддверии праздников. Также заметен сезонный спрос на данные услуги поздней весной и летом, когда многие россияне традиционно решают провести генеральную уборку, и в первую очередь востребованы услуги по мытью окон и балконов. Эта работа не требует специальных навыков и знаний, достаточно иметь свой „набор чистоты“ и быть внимательным и аккуратным во время уборки», — рассказали специалисты.