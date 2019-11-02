Названы вакансии в России с зарплатами более 200 тысяч рублей

На втором месте в списке — разработчики интеграционных решений. Специалистам этого профиля на российском рынке труда предлагают 230 тысяч рублей. Третье место досталось директорам по управлению персоналом в IT. Эти вакансии предусматривают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Все эти специалисты наиболее востребованы в Москве.

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В регионах ситуация следующая: программист 1С в Екатеринбурге сможет получать от 150 тысяч рублей на руки в Екатеринбурге. Такую же сумму предлагают и руководителям сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске.

В рейтинг попали также вакансии внутреннего аудитора и часового мастера с зарплатами 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей. Специалисты таких профилей смогут получать вышеуказанные суммы ежемесячно в Санкт-Петербурге.