Названы вакансии в регионах с зарплатой свыше 200 тысяч рублей

Названы сферы работы с наиболее высокими зарплатами Подробнее

Одной из самых высокооплачиваемых является вакансия генерального директора (Chief Executive Officer) в Москве. На эту должность требуется человек, способный создать экспедиционно-курьерский бизнес в рамках крупного производственного холдинга. Гендиректор будет на руки получать около 10 тысяч долларов (эквивалентно примерно 650 тысячам рублей).

Более 350 тысяч рублей «чистыми» планируют платить второму пилоту вертолета МИ-8Т. Жить придется в Якутске. Одно из основных требований к кандидату — солидный налет часов — более полутысячи.

Заработная плата более 200 тысяч рублей (до вычета налогов) ждет консультанта Oracle Siebel CRM. Специалист требуется в городе Ростов-на-Дону. Работодатель готов познакомиться с кандидатами, у которых есть высшее техническое образование и опыт работы (1-3 года).

В двадцатку HeadHunter попали глава IT-департамента с зарплатой 350 тысяч рублей (Москва), руководитель отдела цифрового маркетинга с окладом 200 тысяч рублей (Йошкар-Ола), главбух с некоторыми функциями финансового директора (250 тысяч рублей, Санкт-Петербург).

Ведущему разработчику Android в столице готовы платить не менее 400 тысяч рублей. Ведущему менеджеру по оптовым продажам и ключевым клиентам в Екатеринбурге вдвое меньше — от 200 тысяч.