Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей

Такую зарплату предлагают специалисту, которого возьмут на вакансию «генеральный директор / CEO» в Новосибирске. Соискателю вакансии под названием «главный инженер нефтеперерабатывающего завода» работодатели также предлагают 800 тысяч рублей в месяц. Только регион в этой вакансии не уточняется.

От 500 тысяч рублей до вычета налогов может получать работник в Москве. Для этого его кандидатура должна подойти на вакансию советника гендиректора по работе с банками. В столице можно найти работу и с зарплатой от 400 тысяч до миллиона рублей ежемесячно. Такую оплату труда предлагают работодатели соискателям на должность E-commerce-директор. Финансовый директор в Москве может претендовать примерно на ту же сумму.

Директор по производству в Екатеринбурге может зарабатывать от 400 тысяч до 650 тысяч рублей ежемесячно, немного меньше — от 400 до 450 тысяч рублей — главный геолог на Чукотке.

Среди других вакансий с зарплатами в несколько сотен тысяч рублей значатся такие должности, как старший quant-исследователь в Москве (ежемесячный оклад может составлять от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директору в Петербурге и директору департамента судебной работы в Москве предлагают на 50 тысяч рублей меньше — на этих должностях можно получать по 300 тысяч рублей.

А вот задержка зарплаты может стать преступлением средней тяжести. Так, за двухмесячную задержку оплаты труда работадатель сможет получить до пяти лет лишения свободы.