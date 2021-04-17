Названы вакансии с зарплатами, как у космонавтов

Эксперты HeadHunter перечислили вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей в месяц. По данным службы исследований компании, с начала 2021 года на рынке труда было около 2,5 тысячи предложений с таким доходом. В топ вакансий с зарплатой от полумиллиона попали брокеры, стоматологи и директора, сообщило РИА «Новости».

Так, например, брокер по работе с клиентами может получать от 600 тысяч до трех миллионов рублей (до вычета налогов — прим. ред.). Гендиректору международного бизнеса готовы платить от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей (также до вычета налогов) От 400 тысяч до трех миллионов рублей до вычета налогов предлагают директору по развитию в рекламное агентство (от 400 тысяч до трех миллионов рублей до вычета налогов).

По данным экспертов HeadHunter, высокие зарплаты чаще всего готовы платить в сфере продаж, строительства и недвижимости, IТ, интернета и телекома, консультировании и высшем менеджменте. Причем некоторые работодатели (8%) готовы разрешить работать в удаленном формате. Более 500 тысяч рублей теперь будут платить и российским космонавтам. Об этом накануне заявили в Роскосмосе.

Если говорить о географии предложений с зарплатой от полумиллиона рублей, то почти половина вакансий (47%) из них в Москве и Московской области, 33% — в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2% — в Свердловской области и Татарстане.