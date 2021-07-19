Названы вакансии с высокими зарплатами для российских пенсионеров

Российский рынок труда предлагает гражданам пенсионного и предпенсионного возраста различные вакансии. Заработная плата на некоторых из них может составить более 150 тысяч рублей, но рассчитана она на узких специалистов. Список самых высокооплачиваемых вакансий привел ТАСС со ссылкой на исследование сайта для поиска работы.

Самый крупный заработок в размере 250 тысяч рублей предлагают психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Возраст кандидата не играет большой роли. От соискателя требуют медицинское образование, действующий сертификат и умение оказывать помощь пациенту в амбулаторных условиях.

Такой же заработок, но уже в Москве предлагают опытному начальнику мебельного производства. Работодатель выберет кандидата, опираясь на его стаж, умения и знания в деревообработке.

Сложные условия труда покрываются хорошей зарплатой. Заработок 240 тысяч рублей в месяц предлагают повару в Норильске. Работа предусматривает вахтовый метод. Соискателю нужно предоставить диплом о профильном образовании и действующую медицинскую книжку.

Среди других вакансий для пенсионеров с заработком от 100 тысяч рублей и выше представлены: геодезист на строительных объектах в Москве и Санкт-Петербурге, прораб дорожных работ в Хабаровском крае, сварщик на Ямале, слесарь-автомеханик в Казани и экскаваторщик в Нижнем Новгороде. Везде требуется значительный опыт работы.