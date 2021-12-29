Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в сфере медицины

Спрос на медперсонал в России повышается на фоне пандемии, особенно в регионах. Растут и зарплаты. Сейчас вакансии врача-анастезиолога, заведующего отделением и врача-инфекциониста являются самыми высокооплачиваемыми. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob написал РБК.

Медперсонал не потеряет в спросе на рынке труда и после пандемии, полагают аналитики, ведь потребность в лечении хронических заболеваний сохранится.

Самую большую зарплату предлагают соискателю на должность врача-анестезиолога-реаниматолога в ковидном отделении больницы в Сергиевом Посаде. Она начинается от 250 тысяч рублей.

Второе место заняла вакансия заведующего отделением сопровождения ковидного стационара в Москве. Обещают зарплату в 200 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия врача-инфекциониста в Тюменской области с окладом 162 тысячи рублей. А в Химках старшей медсестре готовы платить по 160 тысяч рублей в месяц.

По оценке аналитиков, в 2022 году также будут востребованы профессии в сфере фармацевтики.

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