Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты выяснили, что в апреле работодатели предлагают самые высокие зарплаты Java-разработчику в Москве. Об этом написал ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«В целом по РФ средний доход в 142 тысячи рублей доступен Java-разработчику. Среди обязанностей такого сотрудника: создание приложения с помощью Java, тестирование продукта и исправление ошибок, а также ведение технической документации», — говорится в тексте исследования.

В Москве такому специалисту предлагают в среднем 185 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге и в Новосибирске — 142 тысячи рублей.

Также высокую зарплату предлагают гейм-дизайнерам. В среднем — 116 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется генерировать идеи для создания игр, разрабатывать новый контент, писать сюжеты и игровые тексты, создавать эскизы интерфейса, а также вести проектную документацию и взаимодействовать с разработчиками.

Кроме того, в России каменщикам предлагают оклад в 94 тысячи рублей. Из требований — умение укладывать стены, своды, арки, делать цементный раствор, монтировать железобетонные перекрытия.

Директор по маркетингу тоже может получать хорошую зарплату. В среднем по стране — 90 тысяч рублей. На такой должности необходимо формировать и реализовывать маркетинговую стратегию компании, отвечать за маркетинговые активности и увеличение количества клиентов.

Эксперты провели исследование в апреле 2021 года. Для это было проанализировано более 200 тысяч вакансий по всей стране.