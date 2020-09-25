Названы условия выдачи продуктовых сертификатов жителям России

Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным жителям России. Соавтор инициативы, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал условия выдачи «талонов».

Он предлагает людям самостоятельно выбирать необходимые товары в рамках суммы, ограниченной сертификатом. Также будет введен специальный перечень продуктов, определяемый правительством РФ, пишет сайт «Политика сегодня».

Документ будет предоставляться нуждающимся гражданам на сумму, которая составляет не менее 25% от прожиточного минимума. В среднем это примерно три тысячи рублей. Сертификаты выдадут тем, чей заработок ниже минимального уровня дохода. Также будет учитываться наличие существующих мер поддержки.

«Необходимо очень внимательно и взвешенно подойти к этому вопросу, и может, ввести такой критерий как доход ниже одного прожиточного минимума на гражданина. В Москве — в полтора», — отметил глава комитета.

Покрытые сертификатом средства компенсируют организации из бюджета. Нилов подчеркнул, что программа исключает покупку продуктов в магазинах премиум-класса.