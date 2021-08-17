Названы условия возвращения школьников Кузбасса на дистанционку

Учеба в школах Кузбасса начнется в очном режиме. Правительство региона рассказало, в каком случае учеников могут перевести на дистанционку. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Для школьников будут действовать некоторые ограничения. Образовательный процесс будет устроен таким образом, чтобы уменьшить количество контактов между детьми. При определенных условиях, учебу могут вернуть в дистанционный формат.

«Только по рекомендации Роспотребнадзора в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе может быть рассмотрен перевод на дистанционный формат обучения», — пояснили в министерстве образования региона.