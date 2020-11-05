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    05 ноября 2020, 10:43

    Названы условия, при которых снижается риск заражения коронавирусом в кафе

    Анастасия Калинина

    Несмотря на пандемию коронавируса, иногда людям необходимо провести время в кафе. Но, чтобы риск заражения новым вирусом был невысоким, нужно хорошо проветривать помещение. Таким мнением поделился главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
    Названы условия, при которых снижается риск заражения коронавирусом в кафе

    «Заведение, куда ходят посетители, должно проветриваться. Если помещение не проветривается, но есть скученность, это будет способствовать и распространению гриппа (ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери), а также распространению коронавирусной инфекции», — передает ТАСС его слова.

    Именно движение воздуха, по мнению врача, снижает риск распространения инфекции. Он отметил, что вирус не опасен, если идет сильный поток воздуха, как в метро и самолетах. А в душном помещении он будет «висеть». И важно не количество вируса, а сколько он может пробыть в одном месте.

    В Роспотребнадзоре рассказали, почему лук, лимон и чеснок не спасут от заражения вирусами. Это полезные продукты, и их стоит добавлять в рацион, но не нужно надеяться, что они резко укрепят иммунитет. По большей части иммунитет человека зависит от разнообразного питания и от ряда других факторов, считают эксперты.