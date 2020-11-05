Названы условия, при которых снижается риск заражения коронавирусом в кафе

Несмотря на пандемию коронавируса, иногда людям необходимо провести время в кафе. Но, чтобы риск заражения новым вирусом был невысоким, нужно хорошо проветривать помещение. Таким мнением поделился главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Заведение, куда ходят посетители, должно проветриваться. Если помещение не проветривается, но есть скученность, это будет способствовать и распространению гриппа (ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери), а также распространению коронавирусной инфекции», — передает ТАСС его слова.

Именно движение воздуха, по мнению врача, снижает риск распространения инфекции. Он отметил, что вирус не опасен, если идет сильный поток воздуха, как в метро и самолетах. А в душном помещении он будет «висеть». И важно не количество вируса, а сколько он может пробыть в одном месте.

В Роспотребнадзоре рассказали, почему лук, лимон и чеснок не спасут от заражения вирусами. Это полезные продукты, и их стоит добавлять в рацион, но не нужно надеяться, что они резко укрепят иммунитет. По большей части иммунитет человека зависит от разнообразного питания и от ряда других факторов, считают эксперты.