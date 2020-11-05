Названы условия, при которых снижается риск заражения коронавирусом в кафе
«Заведение, куда ходят посетители, должно проветриваться. Если помещение не проветривается, но есть скученность, это будет способствовать и распространению гриппа (ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери), а также распространению коронавирусной инфекции», — передает ТАСС его слова.
Именно движение воздуха, по мнению врача, снижает риск распространения инфекции. Он отметил, что вирус не опасен, если идет сильный поток воздуха, как в метро и самолетах. А в душном помещении он будет «висеть». И важно не количество вируса, а сколько он может пробыть в одном месте.
В Роспотребнадзоре рассказали, почему лук, лимон и чеснок не спасут от заражения вирусами. Это полезные продукты, и их стоит добавлять в рацион, но не нужно надеяться, что они резко укрепят иммунитет. По большей части иммунитет человека зависит от разнообразного питания и от ряда других факторов, считают эксперты.