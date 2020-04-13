Названы условия, при которых Россия пройдет пик эпидемии коронавируса
«Важно подчеркнуть, что динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер. Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Она добавила, что на карантин должны отправляться все, у кого есть хоть малейшее подозрение на коронавирус. На контроль нужно брать каждый неуточненный случай. По словам Вуйнович, чтобы меры властей принесли плоды, необходимо строго соблюдать все правила. Люди с симптомами заражения обязаны сразу надеть маски и самоизолироваться даже от членов семьи.
Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что в России ситуация с распространением нового вируса из Китая ухудшилась. Заразившихся становится все больше из-за безответственности людей, которые нарушают режим изоляции. По последним данным, 2019-nCoV в РФ подхватили 18 328 человек.