Названы условия, при которых Россия пройдет пик эпидемии коронавируса

Распространение коронавируса достигнет пика и пойдет на спад в России только при соблюдении социальной дистанции. Если люди будут соблюдать ограничения, этот момент наступит быстрее.

«Важно подчеркнуть, что динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер. Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.

Она добавила, что на карантин должны отправляться все, у кого есть хоть малейшее подозрение на коронавирус. На контроль нужно брать каждый неуточненный случай. По словам Вуйнович, чтобы меры властей принесли плоды, необходимо строго соблюдать все правила. Люди с симптомами заражения обязаны сразу надеть маски и самоизолироваться даже от членов семьи.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что в России ситуация с распространением нового вируса из Китая ухудшилась. Заразившихся становится все больше из-за безответственности людей, которые нарушают режим изоляции. По последним данным, 2019-nCoV в РФ подхватили 18 328 человек.