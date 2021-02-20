Названы условия хранения и срок годности вакцины «КовиВак»

Вакцину против коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова можно хранить при температуре +2...+8 градусов. Об этом сказано в документах, выданных Минздравом РФ.

«Срок годности шесть месяцев. Условия хранения: при температуре +2…+8 градусов. Не замораживать», — говорится в регистрационном удостоверении. С ними ознакомилось РИА «Новости».

Регистрационное удостоверение действует до 1 января 2022 года. Вакцину «КовиВак» Центра имени Чумакова зарегистрировали в России. Это третий российский препарат, получивший лицензию. Первым в РФ и мире стал «Спутник V». Его регистрация прошла в августе 2020 года, а осенью зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона».

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время будет запущено производство препарата «КовиВак». Первые 120 тысяч доз вакцины Центра имени Чумакова должны поступить в гражданский оборот в середине марта.

В Минобрнауки отметили, что третья фаза клинических исследований «КовиВака» пройдет в марте. В ней примут участие три тысячи человек. Центр имени Чумакова уже заявил, что планирует продавать свою вакцину за рубеж.