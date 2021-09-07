Названы условия для включения отопления в домах

Эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко рассказал, при какой температуре воздуха специалисты запустят отопление в домах. По его словам, случится это, когда столбик термометра на улице покажет ниже восьми градусов тепла. Об этом написал Ura.ru.

«Как правило, сроки не нормативные. У ЖКХ есть общепринятое правило: нужно, чтобы пять дней среднесуточная температура была меньше, чем восемь градусов. Как только температура меньше, чем восемь градусов, включается отопление. Это устойчивое понижение. Это правило существует уже много лет и никогда не подводило», — отметил Рыбальченко.

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук добавил, что в случае резкого похолодания службы готовы будут включить отопление заранее. Для этого не понадобится выжидать пять дней.