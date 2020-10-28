Лечиться от COVID-19 дома можно при условии, что больной будет находиться в отдельной комнате, а в квартире нет пожилых людей. В общежитии или коммуналке бороться с болезнью нельзя.

«Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет; <…> у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате», — говорится в приказе Минздрава РФ. Документ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

Лечащийся от последствий заражения коронавирусом дома должен соблюдать все назначения врача и санитарные предписания. Медики обязаны рассказать всем домашним больного об опасности инфекции и рекомендовать перебраться на это время в другое место.

28 октября, во время совещания с министрами, президент России Владимир Путин заявил, что при лечении от COVID-19 на дому россиянам будут предоставлять бесплатные лекарства. Для этого запланировали выделить более пяти миллионов рублей, пишет RT.