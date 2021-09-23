Названы условия для долгого хранения картофеля

Сайт «Утро.ру» подготовил для дачников советы, как хранить картофель, чтобы он не прорастал.

Уточняется, что основная причина прорастания картофеля — продукты, с которыми корнеплод хранится. В первую очередь это касается лука, бананов, груш и яблок. Они выделяют вещества, которые провоцируют прорастание.

Также есть еще несколько правил. Во-первых, картошка лучше хранится в прохладном месте. Идеальная температура +7… +10 градусов.

Помещение для хранения должно быть проветриваемым. Иначе картофель может начать гнить. Также плохо хранится мытый картофель.

Не стоит класть корнеплод в хорошо освещенных местах. Лучше всего подойдут погреб, гараж или просто шкаф. Главное, чтобы было темно.

Чтобы продлить срок его хранения еще больше, можно положить рядом шалфей, лаванду или розмарин. Эти растения содержат масла, которые препятствуют проращиванию и гниению плодов.

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