Названы условия безопасного проведения эксперимента с оставлением места ДТП

Эксперимент по оставлению места ДТП собираются провести в Москве. Гендиректор региональной общественной организации содействия предупреждению ДТП «Союз безопасности дорожного движения» Подмосковья Светлана Заболоцкая отметила, что перед проведением эксперимента необходимо уведомить о нем водителей, сообщил сайт РИАМО.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в столице проведут эксперимент с ПДД: водителям разрешат покидать место ДТП, чтобы избежать возникновения дополнительных аварий и пробок во время оформления. Вся информация о произошедшей аварии будет впоследствии получаться с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Заболоцкая отметила, что перед проведением эксперимента необходимо внести изменения в законодательство: водители должны быть уведомлены об эксперименте, кроме того, необходимо предотвратить возможные случаи мошенничества.

«Как они (водители — прим. ред.) поймут, есть ли на данном участке дороги камера, работает ли она в данный момент? Чтобы на все эти важные вопросы у наших граждан были своевременные ответы, необходимо подумать обо всех деталях эксперимента заранее», — сказала она.

Эксперт предложила создать мобильное приложение, из которого водители смогут получать информацию о зоне действия эксперимента.