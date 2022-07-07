Названы удобства электронных справок для детей
Руководитель ФНКЦ Илья Хапаев рассказал об удобстве электронных справок для детей. Об этом сообщило ИА НСН.
Он уточнил, что родителям не придется тратить время для того, чтобы получить у врача справку о болезни, а потом предоставить ее в школу или детский сад. Все нужные документы появятся в системе автоматически.
«Удобство для наших пациентов состоит в отсутствии необходимости предоставлять бумажные справки. Вся необходимая информация автоматически передается в систему ЕМИАС», — заключил Хапаев.