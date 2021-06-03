Названы удобрения, которыми нельзя обрабатывать огурцы

Дачника рассказали, какие удобрения нельзя использовать для огурцов. Об этом сообщил сайт «Русский фермер».

По данным сайта «Утро.ру», одна из такие добавок — хлористый калий. Она плохо влияет на рост и плодоносность огурцов: растения из-за нее плохо усваивают фосфор и кальций, при этом растет поступление аммиачного азота. Это может привести к отравлению и гибели растения.

Также не стоит использовать конский навоз. В нем также содержится аммиак, который вредит огурцам.

Еще на них плохо влияет йод в чистом виде. Его часто используют как удобрение, он этому растению йод не подходит. Из-за него огурцы вырастут горькими и не упругими.

Ранее садовод и руководитель проекта «Чудогрядка.рф» Алексей Володихин рассказал, что есть три слагаемых успеха, которые позволят получить большой урожай смородины и крыжовника. Первым делом весной необходимо вырезать у кустов смородины, крыжовника все старые, больные ветки.

Нельзя забывать про подкормки. Есть такое правило: в начале роста — азот, во время цветения — фосфор, при плодоношении — калий. Неважно, будет это органика или минеральные удобрения. Перекорм может привести к болезням, отметил садовод. Но и недокармливать тоже вредно — это риск потерять урожай.