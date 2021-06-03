facebook_pixel
    03 июня 2021, 13:01

    Названы удобрения, которыми нельзя обрабатывать огурцы

    Дарья Морозова

    Дачника рассказали, какие удобрения нельзя использовать для огурцов. Об этом сообщил сайт «Русский фермер».

    Названы удобрения, которыми нельзя обрабатывать огурцы

    По данным сайта «Утро.ру», одна из такие добавок — хлористый калий. Она плохо влияет на рост и плодоносность огурцов: растения из-за нее плохо усваивают фосфор и кальций, при этом растет поступление аммиачного азота. Это может привести к отравлению и гибели растения.

    Также не стоит использовать конский навоз. В нем также содержится аммиак, который вредит огурцам.

    Еще на них плохо влияет йод в чистом виде. Его часто используют как удобрение, он этому растению йод не подходит. Из-за него огурцы вырастут горькими и не упругими.

    Ранее садовод и руководитель проекта «Чудогрядка.рф» Алексей Володихин рассказал, что есть три слагаемых успеха, которые позволят получить большой урожай смородины и крыжовника. Первым делом весной необходимо вырезать у кустов смородины, крыжовника все старые, больные ветки.

    Нельзя забывать про подкормки. Есть такое правило: в начале роста — азот, во время цветения — фосфор, при плодоношении — калий. Неважно, будет это органика или минеральные удобрения. Перекорм может привести к болезням, отметил садовод. Но и недокармливать тоже вредно — это риск потерять урожай.