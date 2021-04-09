Названы удобрения для долгого цветения тюльпанов

Стало известно, как удобрять тюльпаны, чтобы они долго цвели. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Лучше всего для этого подойдут комплексные удобрения. Для красивого цветения они должны содержать фосфор, а для вызревания клубней в будущем — калий. Удобрять растения нужно с появления первых ростков. Все необходимые средства можно найти в магазинах. В том числе подойдут и органические. К примеру, перегной и компост содержат азот, зольная настойка — калий и фосфор.