Названы удобные способы посадить морковь

Стало известно, как посадить морковь, чтобы потом не было проблем с прополкой. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, можно использовать ленту для посева. Нужно выкопать бороздки, растянуть ленту и присыпать землей. Наклеенные на ленту семена помешают в дальнейшем слишком сильно разрастаться моркови.

Также можно посадить культуру в коробки из-под яиц. В этом случае семена также будут на равном расстоянии друг от друга, и ростки не потребуется прореживать.