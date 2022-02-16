Названы цены на самые дорогие квартиры в новостройках Москвы
Квартиры в новостройках Хамовников оказались самыми дорогими на рынке Москвы
Московский рынок элитной недвижимости переживает новый подъем на фоне пандемии. Действующие ограничения не позволяют выезжать за границу, поэтому накопленные средства люди вкладывают в квартиры в новых домах. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании Skolkovo Realty.
Самые высокие цены на квартиры зафиксировали в новостройках района Хамовники. В уже готовом для заселения доме жилье можно купить в среднем за 297,3 миллиона рублей.
Следующим по уровню цен специалисты назвали район Арбат. Цены на квартиры в новых домах начинаются от 65,1 миллиона рублей и могут достигать 400 миллионов рублей.
На третьем месте расположился Таганский район. Средняя цена в новостройке составит 160,7 миллиона рублей.
По словам специалистов, спрос на дорогую недвижимость сейчас особенно повышен, поэтому уже фиксируется нехватка свободных площадей.