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    16 февраля 2022, 16:47

    Названы цены на самые дорогие квартиры в новостройках Москвы

    Квартиры в новостройках Хамовников оказались самыми дорогими на рынке Москвы

    Анатолий Минкин

    Московский рынок элитной недвижимости переживает новый подъем на фоне пандемии. Действующие ограничения не позволяют выезжать за границу, поэтому накопленные средства люди вкладывают в квартиры в новых домах. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании Skolkovo Realty.

    Названы цены на самые дорогие квартиры в новостройках Москвы

    Самые высокие цены на квартиры зафиксировали в новостройках района Хамовники. В уже готовом для заселения доме жилье можно купить в среднем за 297,3 миллиона рублей.

    Следующим по уровню цен специалисты назвали район Арбат. Цены на квартиры в новых домах начинаются от 65,1 миллиона рублей и могут достигать 400 миллионов рублей.

    На третьем месте расположился Таганский район. Средняя цена в новостройке составит 160,7 миллиона рублей.

    По словам специалистов, спрос на дорогую недвижимость сейчас особенно повышен, поэтому уже фиксируется нехватка свободных площадей.