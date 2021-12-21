Названы цены на квартиры рядом с бывшим домом Путина в Петербурге

На второй линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге на продажу выставили квартиры на улице, где жил президент РФ Владимир Путин. Самым дорогим стал вариант за 57,5 миллиона рублей.

Стоимость жилья неподалеку от бывшего места жительства главы государства оценили эксперты агентства недвижимости «ДАРКО», сообщила Lenta.ru со ссылкой на полученные материалы.

Наиболее бюджетной оказалась трехкомнатная квартира стоимостью 10 миллионов рублей и площадью 55,8 квадратного метра. В среднем недвижимость в шаговой доступности от дома Путина стоит 24,1 миллиона рублей при цене квадратного метра 173,2 тысячи рублей.

За самый дорогой вариант просят 57,5 миллиона рублей. Площадь этого жилья составляет 482 «квадрата».

Летом на второй и третьей линиях Васильевского острова продавали 14 объектов недвижимости в среднем за 18,5 миллиона рублей при 171,6 тысячи за квадратный метр. За квартиру в доме № 7, где жил президент, хотели 23,9 миллиона рублей при площади 179 квадратных метров.