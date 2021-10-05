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    05 октября 2021, 16:26

    Названы цены на кладовые в новостройках в Москве

    Дарья Морозова

    Кладовые в новостройках комфорт-, бизнес- и премиум-класса в Москве стоят от 100 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Уточняется, что в некоторых местах цены достигают четырех миллионов рублей. За такую цену можно приобрести однокомнатную квартиру в Рязани в доме бизнес-класса.

    Стоимость зависит от площади помещения, а также от престижности района. Самые дорогие варианты можно сравнить по стоимости с бюджетным жильем в Москве.

    Самый дорогой вариант кладовой находится в ЖК «Серебряный парк» в Хорошево-Мневниках — 3,7 миллиона рублей.

    Самая дешевая кладовая располагается в Марьино в ЖК «Домашний» — 91,8 тысячи рублей.