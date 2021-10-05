Названы цены на кладовые в новостройках в Москве

Кладовые в новостройках комфорт-, бизнес- и премиум-класса в Москве стоят от 100 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Уточняется, что в некоторых местах цены достигают четырех миллионов рублей. За такую цену можно приобрести однокомнатную квартиру в Рязани в доме бизнес-класса.

Стоимость зависит от площади помещения, а также от престижности района. Самые дорогие варианты можно сравнить по стоимости с бюджетным жильем в Москве.

Самый дорогой вариант кладовой находится в ЖК «Серебряный парк» в Хорошево-Мневниках — 3,7 миллиона рублей.

Самая дешевая кладовая располагается в Марьино в ЖК «Домашний» — 91,8 тысячи рублей.