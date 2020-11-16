Названы цены на аренду коттеджей в Подмосковье на новогодние праздники

При этом достойных предложений не так много. Во время первой волны пандемии и введения режима самоизоляции много жителей мегаполиса предпочли переехать в арендованные дома за город. Они до сих продолжают там жить, так как дистанционный формат работы сохраняется. Об этом рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, количество сделок по долгосрочной аренде подмосковных коттеджей в этом году в два-три раза.

Но несмотря ни на что найти дом на зимние каникулы можно. Начиная с конца ноября собственники предпочитают не сдавать недвижимость на долгий срок, так как только за новогодние каникулы можно получить в три-пять раз больше.

Самые дорогие дома для краткосрочной аренды находятся на Рублево-Успенском шоссе. Здесь они стоят в среднем 24,7 тысячи рублей в сутки. На Новокаширском шоссе можно снять дом за 10,7 тысячи рублей в сутки, это самое бюджетное направление.

Популярностью пользуются дома на Дмитровском и Симферопольском шоссе. Сутки там обойдутся в 13 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за коттедж на Новорижском, Новорязанском и Каширском шоссе. Волоколамское, Егорьевское, Горьковское, Пятницкое и Варшавское направления стоят чуть дороже: от 14 до 18 тысяч рублей за сутки.

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина уточнила, что это только базовая ставка, которая увеличивается в несколько раз с приближением праздников.

«Можно привести в пример объявление, где дом сдается в непраздничные дни за 10 тысяч рублей в сутки, а 31 декабря — уже за 50 тысяч рублей», — пояснила она. Таким образом арендатор за новогодние каникулы может отдать сумму, сопоставимую с месячной платой за дом. В связи с тем, что доходы у населения снизились, многие предпочитают долгосрочную аренду съему на праздники.

В среднем снять дом на месяц на Ярославском или Ленинградском шоссе в 30 километров от МКАД обойдется в 120 тысяч рублей. Цены на таунхаусы еще ниже.

Спрос на аренду загородного жилья повлиял и на уменьшение интереса покупки загородных домов. Восстановления интереса риелторы прогнозируют только к весне, перед началом дачного сезона.

На этой неделе власти Москвы объявили о новом пакете мер для сокращения случаев заражения коронавирусом. Они продлятся до 15 января. В частности, они ограничили работу развлекательных заведений и мест общественного питания с 23:00 до 6:00. Также не будет никаких праздничных гуляний в дни новогодних каникул. Отменили традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наступление Нового года москвичам лучше встретить в кругу семьи. Или просто пройти на прогулку, которые не запретили.