Названы целебные свойства рябины

Рябина — дерево, которое издавна распространено на территории России. Неудивительно, что с ним связано множество примет и суеверий, а наши предки верили, что рябина исцеляет от многих болезней. Об этом рассказало Утро.ру.

Считается, что по рябине можно определить, к какой погоде стоит готовиться. Например, если листья рябины стали рано желтеть и опадать, это говорит о ранней и суровой зиме. А если рано созрели и покраснели ягоды, то зима, наоборот, будет поздней.

На Руси верили, что чтобы сохранить крепкое здоровье, нужно посадить дерево рябины у себя во дворе. А подаренный девушке букет рябины поможет ей скорее выйти замуж.

Существует и множество народных методов лечения рябиной. Например, считается, что чтобы избавиться от головной боли, нужно съесть несколько ягод. Настойка из ягод рябины помогает от боли в животе и укрепляет иммунитет. А размятые ягоды можно прикладывать к ране, чтобы остановить кровотечение.